В Институте нацпамяти рассказали, когда завершится декоммунизация
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Для завершения топонимической декомунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена", - заявил Вятрович.
Напомним, Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВР поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.
Как сообщал УНН, в мае в парламенте были зарегистрированы законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.