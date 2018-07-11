В Институте нацпамяти рассказали, когда завершится декоммунизация

"Сейчас осталось переименовать две области, один Кировоградский район и 9 населенных пунктов. Тогда на все 100% можно сказать, что топонимическая декоммунизация завершена", - заявил Вятрович.

Напомним, Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВР поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Как сообщал УНН, в мае в парламенте были зарегистрированы законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.