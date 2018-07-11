В Інституті нацпам'яті розповіли, коли завершиться декомунізація

“Наразі залишилось перейменувати дві області, один Кіровоградський район та 9 населених пунктів. Тоді на усі 100% можна сказати, що топонімічна декомунізація завершена”, — заявив В’ятрович.

Нагадаємо, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВР підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську і Кіровоградську області.

Як повідомляв УНН, у травні в парламенті були зареєстровані законопроекти про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.