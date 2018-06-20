Комітет ВР підтримав перейменування двох областей

“Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не спинити”, — написав В.В’ятрович.

Як повідомляв УНН, у травні в парламенті були зареєстровані законопроекти про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.