Комитет ВР поддержал переименование двух областей

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизации не остановить", - написал Вятрович.

Как сообщал УНН, в мае в парламенте были зарегистрированы законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.