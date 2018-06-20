Комитет ВР поддержал переименование двух областей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВР поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook, передает УНН.
"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизации не остановить", - написал Вятрович.
Как сообщал УНН, в мае в парламенте были зарегистрированы законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.