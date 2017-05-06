В Индонезии ищут более 100 заключенных, сбежавших из тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Индонезии ищут более 100 заключенных, сбежавших из тюрьмы на острове Суматра, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Кадры, показанные по местному телевидению, показывают десятки мужчин, которые бегут из бокового входа тюрьмы в городе Пеканбару без признаков, что за ними кто-то гонится”, — говорится в сообщении.
Всего с заключения сбежали около 200 человек, которых выпустили из камер на пятничные молитвы. Впоследствии более трети беглецов поймали.
Представитель правоохранительных органов региона сказал, что на всю тюрьму, которая насчитывает почти 1900 заключенных, было только пять или шесть охранников.
Из-за инцидента сотни полицейских и военных отправлено охранять тюрьму. Полиция перекрыла пути вокруг города и разыскивает беглецов.