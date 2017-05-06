В Індонезії шукають понад 100 в'язнів, які втекли з тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Індонезії шукають понад 100 в’язнів, які втекли з тюрми на острові Суматра, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Кадри, показані на місцевому телебаченні, показують десятки чоловіків, які втікають з бічного входу тюрми в місті Пеканбару без жодних ознак, що за ними хтось женеться”, — йдеться в повідомленні.
Загалом з ув’язнення втекли приблизно 200 людей, який випустили з камер на п’ятничні молитви. Згодом понад третину втікачів упіймали.
Представник правоохоронних органів регіону сказав, що на всю в’язницю, яка налічує майже 1900 в’язнів, було лише п’ятеро чи шестеро охоронців.
Через інцидент сотні поліцейських і військових надіслано охороняти тюрму. Поліція перекрила шляхи довкола міста і розшукує втікачів.