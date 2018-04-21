В Индии начнут приговаривать к смертной казни за изнасилование детей до 12 лет

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 23709 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 55644 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 78806 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 92981 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 116820 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 146122 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 111502 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135879 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188164 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 286256 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 164979 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 152307 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 134223 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 192631 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 138037 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 140660 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 195254 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 421406 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 377955 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 462717 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 17680 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 18032 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 27816 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 37844 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 43714 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Индии начнут приговаривать к смертной казни за изнасилование детей до 12 лет

Киев • УНН

 • 12726 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство Индии примет постановление, которое вносит изменения в законодательство о защите детей от сексуальных правонарушений. Теперь за изнасилование детей в возрасте до 12 лет будут приговаривать к смертной казни. Передает УНН со ссылкой на Economic Times.

В Индии начнут приговаривать к смертной казни за изнасилование детей до 12 лет

“Кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее смертную казнь за изнасилование детей в возрасте до 12 лет”, — пишет издание.

В частности, согласно внесенным поправкам, минимальным наказанием за изнасилование детей до 12 лет станет 20-летнее или пожизненное заключение, максимальным — смертная казнь. Также смертная казнь или пожизненное заключение предусмотрены за групповое изнасилование детей в возрасте до 12 лет.

Кроме того, документом утверждено увеличение минимальных сроков за изнасилование женщин и девочек-подростков. Минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет. За групповое изнасилование девочек до 16 лет предусмотрено пожизненное заключение.

Как пишет издание, такие поправки в законодательство были внесены после резонансного дела о похищении и изнасиловании 8-летней девочки в индийском Катхуа в январе этого года. В совершении преступления обвиняют восемь человек, в том числе двух полицейских. По версии следствия, они похитили девочку из кочевого мусульманского племени, дав ей сильные наркотики. До того, как жертву убили, ее держали в одном из индуистских храмов города.

Напомним, полиция Франции расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенное 74-летним мультимиллионером Дэвидом Мэттьюсом, который является свекром Пиппы Миддлтон — младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89