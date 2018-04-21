В Индии начнут приговаривать к смертной казни за изнасилование детей до 12 лет

“Кабинет министров утвердил постановление, предусматривающее смертную казнь за изнасилование детей в возрасте до 12 лет”, — пишет издание.

В частности, согласно внесенным поправкам, минимальным наказанием за изнасилование детей до 12 лет станет 20-летнее или пожизненное заключение, максимальным — смертная казнь. Также смертная казнь или пожизненное заключение предусмотрены за групповое изнасилование детей в возрасте до 12 лет.

Кроме того, документом утверждено увеличение минимальных сроков за изнасилование женщин и девочек-подростков. Минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет. За групповое изнасилование девочек до 16 лет предусмотрено пожизненное заключение.

Как пишет издание, такие поправки в законодательство были внесены после резонансного дела о похищении и изнасиловании 8-летней девочки в индийском Катхуа в январе этого года. В совершении преступления обвиняют восемь человек, в том числе двух полицейских. По версии следствия, они похитили девочку из кочевого мусульманского племени, дав ей сильные наркотики. До того, как жертву убили, ее держали в одном из индуистских храмов города.

Напомним, полиция Франции расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки, совершенное 74-летним мультимиллионером Дэвидом Мэттьюсом, который является свекром Пиппы Миддлтон — младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин.