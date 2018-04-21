В Індії засуджуватимуть до страти за зґвалтування дітей до 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд Індії схвали постанову, яка вносить зміни до законодавства про захист дітей від сексуальних правопорушень. Відтепер за зґвалтування дітей віком до 12 років засуджуватимуть до смертної кари. Передає УНН з посиланням на Economic Times.
“Кабінет міністрів затвердив постанову, що передбачає смертну кару за зґвалтування дітей віком до 12 років”, — пише видання.
Зокрема, відповідно до внесених поправок, мінімальним покаранням за зґвалтування дітей до 12 років стане 20-річне або довічне ув’язнення, максимальним — смертна кара. Також смертна кара або довічне ув’язнення передбачені за групове зґвалтування дітей віком до 12 років.
Крім того, документом затверджено збільшення мінімальних строків за зґвалтування жінок і дівчаток-підлітків. Мінімальний термін за зґвалтування жінки складатиме тепер 10 років замість семи, за зґвалтування дівчаток до 16 років — від 20 років до довічного терміну замість 10 років. За групове зґвалтування дівчаток до 16 років передбачено довічне ув’язнення.
Як пише видання, такі поправки до законодавства були внесені після резонансної справи про викрадення і зґвалтування 8-річної дівчинки в індійському Катхуа в січні цього року. У скоєнні злочину звинувачують вісім осіб, в тому числі двох поліцейських. За версією слідства, вони викрали дівчинку з кочового мусульманського племені, давши їй сильні наркотики. До того, як жертву вбили, її тримали в одному з індуїстських храмів міста.
Нагадаємо, поліція Франції розслідує справу про зґвалтування неповнолітньої дівчини, скоєне 74-річним мультимільйонером Девідом Меттьюсом, який є свекром Піппи Міддлтон — молодшої сестри герцогині Кембриджської Кетрін.