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В Индии заплатят более 600 долларов компенсации за каждую смерть от коронавируса

В Индии заплатят более 600 долларов компенсации за каждую смерть от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19430 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня Верховный суд Индии принял решение правительства выплатить 674 долларов компенсации за каждую смерть из-за коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Суд признал, что каждый, кто потерял родных, имеет право на компенсацию в соответствии с индийским законом о ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ближайшие родственники умершего человека должны получить эту компенсацию в течение 30 дней после подачи заявления. Деньги должны выплачивать из бюджета штата, однако уже по меньшей мере два штата заявили, что это для них дополнительная нагрузка, поэтому было бы лучше, чтобы средства предоставило федеральное правительство.

Сейчас в Индии официально зарегистрировано более 447 тыс. смертей от COVID-19. Однако эксперты считают, что от пандемии на самом деле людей погибло в 10 раз больше.

Добавим

В Индии закон о ликвидации последствий стихийных бедствий приняли в 2005 году. Он предусматривает подготовку стратегий смягчения последствий и компенсацию за потерянные жизни, травмы и поврежденное имущество.

Напомним

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия объявил, что с октября страна снова будет экспортировать вакцины от коронавируса.

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