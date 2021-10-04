В Індії заплатять понад 600 доларів компенсації за кожну смерть від коронавірусу

Деталі

Суд визнав, що кожен, хто втратив рідних, має право на компенсацію відповідно до індійського закону про ліквідацію наслідків стихійних лих.

Найближчі родичі померлої людини мають отримати цю компенсацію протягом 30 днів після подання заяви. Гроші мають виплачувати з бюджету штату, однак вже щонайменше два штати заявили, що це для них додаткове навантаження, тому було б краще, аби кошти надав федеральний уряд.

Наразі в Індії офіційно зареєстровано понад 447 тисяч смертей від COVID-19. Однак експерти вважають, що від пандемії насправді людей загинуло в 10 разів більше.

Додамо

В Індії закон про ліквідацію наслідків стихійних лих ухвалили 2005 року. Він передбачає підготовку стратегій помʼякшення наслідків та компенсацію за втрачені життя, травми й пошкоджене майно.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія оголосив, що з жовтня країна знову експортуватиме вакцини проти коронавірусу.