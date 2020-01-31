В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей, которых пригласил на день рождения дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина взял заложники около 20 детей, которых пригласил к себе домой на празднование дня рождения дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times.
Все дети были спасены, а их захватчик убит в ходе спасательной операции. Мужчине удалось ранить двоих полицейских и одного местного жителя, когда те пытались открыть дверь в дом.
Точные мотивы злоумышленника не уточняются. По данным издания, ранее захватчик разослал жалобу в администрацию, в которой утверждал, что ему было отказано в выдаче жилья в соответствии с установленным планом для бедных. Это письмо, согласно утверждению полиции, доказывает, что он планировал захват заложников заранее.
По данным Reuters, мужчина отбывал пожизненное наказание за убийство, однако был освобожден условно-досрочно.
Напомним, в Китае полиция застрелила мужчину, захватившего заложников.