В Китае полиция застрелила мужчину, захватившего заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Мужчина, захвативший в воскресенье трех заложников в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), был застрелен полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Подозреваемый по фамилии Чжоу взял трех человек в заложники в городе Хух-Хото - административном центре автономного района.
По данным полиции, он был вооружен самодельным огнестрельным оружием и каким взрывным устройством. Мужчина угрожал убить заложников. Он был застрелен полицейскими после переговоров, которые длились более 8 часов.
Заложники освобождены, взрывчатка обезврежена.
О мотивах действий мужчины ничего не говорится. Начато следствие по делу.
Напомним, в Винницкой области правоохранители освободили заложника.