В Китае полиция застрелила мужчину, захватившего заложников

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113803 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118854 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117302 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134637 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107762 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109332 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109115 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132011 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130755 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Китае полиция застрелила мужчину, захватившего заложников

В Китае полиция застрелила мужчину, захватившего заложников

Киев  •  УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Мужчина, захвативший в воскресенье трех заложников в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), был застрелен полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Подозреваемый по фамилии Чжоу взял трех человек в заложники в городе Хух-Хото - административном центре автономного района.

По данным полиции, он был вооружен самодельным огнестрельным оружием и каким взрывным устройством. Мужчина угрожал убить заложников. Он был застрелен полицейскими после переговоров, которые длились более 8 часов.

Заложники освобождены, взрывчатка обезврежена.

О мотивах действий мужчины ничего не говорится. Начато следствие по делу.

Напомним, в Винницкой области правоохранители освободили заложника.

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