У Китаї поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Чоловік, який захопив у неділю трьох заручників в Автономному районі Внутрішня Монголія (Північний Китай), був застрелений поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Підозрюваний на прізвище Чжоу взяв трьох осіб в заручники в місті Хух-Хото - адміністративному центрі автономного району.
За даними поліції, він був озброєний саморобним вогнепальною зброєю і якимсь вибуховим пристроєм. Чоловік погрожував вбити заручників. Він був застрелений поліцейськими після переговорів, що тривали понад вісім годин.
Заручники звільнені, вибухівка знешкоджена.
Про мотиви дій чоловіка нічого не говориться. Розпочато слідство у справі.
Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці звільнили заручника.