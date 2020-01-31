В Індії чоловік взяв у заручники близько 20 дітей, яких запросив на день народження дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В індійському штаті Уттар-Прадеш чоловік взяв заручників близько 20 дітей, яких запросив до себе додому на святкування дня народження дочки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hindustan Times.
Всі діти були врятовані, а їх загарбник убитий в ході рятувальної операції. Чоловікові вдалося поранити двох поліцейських і одного місцевого жителя, коли ті намагалися відкрити двері в будинок.
Точні мотиви зловмисника не уточнюються. За даними видання, раніше загарбник розіслав скаргу в адміністрацію, в якій стверджував, що йому було відмовлено у видачі житла відповідно до встановленого плану для бідних. Цей лист, згідно з твердженням поліції, доводить, що він планував захоплення заручників заздалегідь.
За даними Reuters, чоловік відбував довічне покарання за вбивство, проте був звільнений умовно-достроково.
Нагадаємо, у Китаї поліція застрелила чоловіка, який захопив заручників.