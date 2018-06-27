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В Индии автобус попал в ДТП: есть жертвы

В Индии автобус попал в ДТП: есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в результате лобового столкновения автобуса и внедорожника в среду в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Авария произошла недалеко от Маришды в округе Восточный Миднапур, примерно в 150 км от административного центра штата города Калькутта.

"Внедорожник, в котором находились шесть человек, сегодня утром столкнулся с автобусом, двигавшимся навстречу. Пять человек погибли на месте, один скончался от травм по пути в больницу", -- заявил представитель местной полиции Индраджит Басу.

Несколько пассажиров автобуса также получили легкие травмы. Они были доставлены в близлежащий медицинский центр.

Источник в правоохранительных органах заявил, что начато расследование инцидента. Полиция разыскивает водителя автобуса, который бежал с места происшествия.

Как сообщал УНН, в Греции автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов попал в аварию на севере страны. В результате ДТП три человека погибли, семь пострадали.

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