В Индии автобус попал в ДТП: есть жертвы

Авария произошла недалеко от Маришды в округе Восточный Миднапур, примерно в 150 км от административного центра штата города Калькутта.

"Внедорожник, в котором находились шесть человек, сегодня утром столкнулся с автобусом, двигавшимся навстречу. Пять человек погибли на месте, один скончался от травм по пути в больницу", -- заявил представитель местной полиции Индраджит Басу.

Несколько пассажиров автобуса также получили легкие травмы. Они были доставлены в близлежащий медицинский центр.

Источник в правоохранительных органах заявил, что начато расследование инцидента. Полиция разыскивает водителя автобуса, который бежал с места происшествия.



Как сообщал УНН, в Греции автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов попал в аварию на севере страны. В результате ДТП три человека погибли, семь пострадали.