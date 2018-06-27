В Індії автобус потрапив в ДТП: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули в результаті лобового зіткнення автобуса і джипа в середу в штаті Західна Бенгалія на сході Індіі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Аварія сталася недалеко від Марішди в окрузі Східний Міднапур, приблизно в 150 км від адміністративного центру штату міста Калькутта.
"Позашляховик, в якому знаходилися шість осіб, сьогодні вранці зіткнувся з автобусом, що рухався назустріч. П'ятеро людей загинули на місці, один помер від травм по дорозі в лікарню", - заявив представник місцевої поліції Індраджіт Басу.
Кілька пасажирів автобуса також отримали легкі травми. Вони були доставлені до найближчого медичного центру.
Джерело в правоохоронних органах заявило, що розпочато розслідування інциденту. Поліція розшукує водія автобуса, який втік з місця події.
Як повідомляв УНН, в Греції автомобіль, що перевозив нелегальних мігрантів потрапив в аварію на півночі країни. В результаті ДТП три людини загинули, сім постраждали.