В Индии 15 больных COVID-19 умерли в больнице из-за сбоя в системе подачи кислорода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Не менее 15 пациентов с коронавирусом умерли в четверг в больнице при Государственном медицинском колледже в Гоа (GMCH). Как сообщает в пятницу газета The Indian Express, причиной стало падение давления в системе подачи кислорода больным, пишет УНН.
Детали
К этому привела задержка с доставкой кислорода в клинику. Давление в системе было восстановлено в течение 20 минут, но спасти жизни 15 человек не удалось. Они умерли из-за нехватки кислорода.
11 мая в отделении интенсивной терапии GMCH из-за нехватки кислорода умерли 26 пациентов. Тогда, как и сейчас, власти Гоа утверждали, что штат не испытывает недостатка в медицинском кислороде, а причиной перебоя в его поставках стали логистические проблемы — кислородные баллоны не были вовремя доставлены в клинику.
После этого Высокий суд Гоа принес извинения родственникам умерших пациентов и потребовал гарантий от правительства штата, что такие трагедии не повторятся в будущем.
На фоне резкой нехватки медицинского кислорода в стране правительство Индии 16 апреля объявило глобальный тендер на закупку за рубежом 50 тыс. тонн жидкого кислорода. К настоящему времени от потенциальных поставщиков получены предложения на поставку только 3,5 тыс. метрических тонн кислорода.
Гоа — самый популярный среди туристов и самый маленький штат Индии — фиксирует в последнее время резкий рост заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 128 тыс., всего за время эпидемии в Гоа умерли 1 874 человека.
Справка
В Индии за сутки выявили 343 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 24 млн. За сутки в стране от коронавируса умерли 4 тыс. человек, всего в Индии скончались 262 317 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Согласно статистике ВОЗ — в Индии 23 703 665 случаев заболевания, жертвами стали 258 317 человек.
#CoronaVirusUpdates:
#COVID19 India Tracker
(As on 14 May, 2021, 08:00 AM)
Confirmed cases: 2,40,46,809
Recovered: 2,00,79,599 (83.50%)
Active cases: 37,04,893 (15.41%)
Deaths: 2,62,317 (1.09%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/rQfEhJCt1z