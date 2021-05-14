В Індії 15 хворих COVID-19 померли у лікарні через збій у системі подачі кисню

Деталі

До цього призвела затримка з доставкою кисню в клініку. Тиск в системі було відновлено протягом 20 хвилин, але врятувати життя 15 людей не вдалося. Вони померли через брак кисню.

11 травня в відділенні інтенсивної терапії GMCH через брак кисню померли 26 пацієнтів. Тоді, як і зараз, влада Гоа стверджувала, що штат не відчуває нестачі в медичному кисні, а причиною перебою в його поставках стали логістичні проблеми — кисневі балони були вчасно доставлені в клініку.

Після цього Високий суд Гоа приніс вибачення родичам померлих пацієнтів і вимагає гарантій від уряду штату, що такі трагедії не повторяться в майбутньому.

На фоні різкої нестачі медичного кисню в країні уряд Індії 16 квітня оголосило глобальний тендер на закупівлю за кордоном 50 тис. тонн рідкого кисню. До теперішнього часу від потенційних постачальників отримані пропозиції на поставку тільки 3,5 тис. метричних тонн кисню.

Гоа — найпопулярніший серед туристів і найменший штат Індії — фіксує останнім часом різке зростання захворюваності COVID-19. Загальна кількість інфікованих в регіоні досягло 128 тис., всього за час епідемії в Гоа померли 1 874 людини.

Довідка

В Індії за добу виявили 343 144 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в країні перевищило 24 млн. За добу в країні від коронавірусу померли 4 тис. осіб, всього в Індії померли 262 317 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Індії 23 703 665 випадків захворювання, жертвами стали 258 317 осіб.

#CoronaVirusUpdates :



# COVID19 India Tracker

(As on 14 May, 2021, 8:00 AM)



Confirmed cases: 2,40,46,809

Recovered: 2,00,79,599 (83.50%)

Active cases: 37,04,893 (15.41%)

Deaths: 2,62,317 (1.09%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/rQfEhJCt1z