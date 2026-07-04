В ГУР заявили об уничтожении российского МиГ-29 на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму

В ночь на 26 июня подразделения Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате атаки, по данным украинской разведки, был уничтожен российский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в ГУР МО Украины, передает УНН.

Детали

В разведке отметили, что во время операции также была уничтожена аэродромная пусковая установка, которая в момент поражения обслуживала боевой самолет российских оккупационных войск.

В ночь с 25 на 26 июня 2026 года мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции уничтожен российский истребитель МиГ-29. Одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку – в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов – сообщили в ГУР.

По оценке украинской разведки, ориентировочные потери российской стороны могут составлять десятки миллионов долларов. В ГУР также обнародовали видео поражения цели.

Добавим

Как сообщал УНН, во временно оккупированном Крыму зафиксировано поражение паромного терминала "Крым" и других объектов. Движение "АТЕШ" сообщило о прилетах по военному аэродрому в Джанкое.

Напомним

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары нанесли с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.