В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  66903 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  97606 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  144121 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  115685 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204553 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192413 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182532 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152766 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110071 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127712 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  358441 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  427130 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  425584 просмотра

В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

Государственный реестр Грузии отменил регистрацию пророссийской партии из-за многочисленных нарушений, связанных с ее регистрацией в 2021 году, что сделало невозможным ее участие в предстоящих парламентских выборах.

Новости Мира •   •  2169 просмотра
В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

Российские обстрелы 30 марта нанесли ущерб на 1,6 миллиона гривен после того, как сгорело 77 тонн нефтепродуктов на энергетических объектах в Одесской области.

Война •   •  3732 просмотра
Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

Spotify представил персонализированные плейлисты с поддержкой искусственного интеллекта, основанные на письменных подсказках. Это позволит пользователям определять жанры музыки, задавать настроение или указывать занятия.

Технологии •   •  3333 просмотра
Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что отныне приложение "Дія" позволяет оформить справку ВПЛ и финансовую помощь для всей семьи в одной заявке.

Общество •   •  4790 просмотра
В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

Армия рф обстреливает центр Херсона

Оккупанты обстреливают центральную часть Херсона. Жителей призывают быть подальше от окон.

Война •   •  5212 просмотра
Армия рф обстреливает центр Херсона

Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Посол Молдовы при ЕС рассчитывает, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца июня 2024 года, продвигаясь в процессе вступления быстрее, чем страны Западных Балкан.

Новости Мира •   •  4811 просмотра
Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

В результате российского авиаудара в Белополье Сумской области погибла 1 женщина и еще 3 получили ранения, были частично разрушены коммерческие здания и городской совет.

Война •   •  7316 просмотра
Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации со сниженными штрафами и отсутствием тюремного заключения за отказ от прохождения медицинского осмотра.

Война •   •  8852 просмотра
Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

В вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - Панинского. Мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

Новости Мира •   •  7141 просмотра
В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн

Российские обстрелы повредили инфраструктуру и здания в Одессе, загрязнив 6600 квадратных метров земли и нанеся ущерб на сумму более 600 миллионов гривен, 16 человек погибли и 55 получили ранения.

Война •   •  8069 просмотра
Ракетный обстрел Одессы 15 марта нанес ущерб на 600 млн грн