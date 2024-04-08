В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

В Грузии публичный реестр отменил регистрацию пророссийской партии "Консервативное движение"/"Alt-Info". Соответствующее решение уже опубликовано в базе данных, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Известно, что решение принято на основании обращения Антикоррупционного бюро, которое просило изучить законность регистрации партии в 2021 году.

Согласно документу на сайте реестра, был выявлен ряд нарушений, связанных с регистрацией партий.

"Грузия обязательно будет свободной и европейской": в ОП отреагировали ситуацию с законом об "иноагентах"

В частности, пишет Sova:

Согласно протоколу Съезда, генеральным секретарем политического союза граждан (председателем) был избран Георгий Кардава, который не подписал поданное заявление;

Устав, поданный на регистрацию, был подписан только председателем Конгресса;

Список членов политического объединения граждан, поданный для регистрации, не содержал информации о номерах удостоверений личности членов;

В уставе и документах, поданных для регистрации, название политического объединения граждан было указано неоднородно;

Эскиз эмблемы, поданный на регистрацию, не соответствовал описанию, указанному в Уставе политического объединения граждан;

Согласно Уставу, поданному на регистрацию, Съезд членов партии не был определен как руководящий орган;

Устав, поданный на регистрацию, не предусматривал использование имущества партии.

Добавим

На днях партия подала заявку в Центризбирком Грузии на участие в октябрьских парламентских выборах. Представленные более 50 тысяч подписей были приняты на проверку.

"Они ни к чему не могли придраться, глава ЦИК должна была сегодня подписать разрешение на регистрацию нашей партии на выборах... и в этот момент мы получили информацию, что публичный реестр отменил партию", - заявил один из лидеров движения Зураб Махарадзе.