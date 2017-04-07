В.Гройсман: ответственность местной власти должна быть увеличена

“Сегодня мы подводим итог трех лет, и важно отметить, что доверие к местной власти растет. Финансовых ресурсов на местах является больше и знаково и показательно то, что качество жизни людей на территориях меняется в лучшую сторону”, — сказал В.Гройсман.

В то же время, по словам Премьера, ответственность местной власти должна быть увеличена.

“Нам надо повысить ответственность на местах для того, чтобы инструменты, которые сегодня есть у местного самоуправления, развивались достаточно динамично, чтобы эти инструменты были эффективными, и люди могли влиять на принятие решений на местах”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее В.Гройсман сообщил, что расходы на поддержку объединенных территориальных общин в 2017 году составляют 1,5 млрд грн.