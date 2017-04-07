В.Гройсман: відповідальність місцевої влади має бути збільшена
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Відповідальність місцевої влади в результаті реформи з децентралізації має бути збільшена. Про це під час Щорічного круглого столу міських голів заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми підводимо підсумок трьох років, і важливо зазначити, що довіра до місцевої влади зростає. Фінансових ресурсів на місцях є більше і знаково і показово є те, що якість життя людей на територіях змінюється в кращий бік”, — сказав В.Гройсман.
В той же час, за словами Прем’єра, відповідальність місцевої влади має бути збільшена.
“Нам треба підвищити відповідальність на місцях для того, щоб інструменти, які має сьогодні місцеве самоврядування, розвивались достатньо динамічно, щоб ці інструменти були ефективними, і люди могли впливати на прийняття рішень на місцях”, — наголосив він.
Нагадаємо, раніше В.Гройсман повідомив, що видатки на підтримку об’єднаних територіальних громад у 2017 році становлять 1,5 млрд грн.