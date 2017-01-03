В.Гройсман: правительство выделит средства на перевозку останков А.Олеся в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков украинского писателя Александра Олеся из Чехии в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Прах Александра Олеся, так же, как и сотен других выдающихся украинцев, должен быть похоронен на родной земле с согласия его родственников. Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь, правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев. В то же время при Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев ", - сообщил В.Гройсман.
Также он добавил, что ситуация, которая возникла с перезахоронением Александра Олеся, снова подняла вопрос создания украинского пантеона в столице Украины.
Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, были принудительно эксгумированы.