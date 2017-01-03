В.Гройсман: уряд виділить кошти на перевезення останків О.Олеся до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Уряд виділить усі необхідні кошти для перевезення останків українського письменника Олександра Олеся з Чехії до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів. Зараз МЗС вживає усіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання у Чехії. У свою чергу, уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів до Києва. У той же час при Міністерстві культури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців", - повідомив В.Гройсман.
Також він додав, що ситуація, яка виникла з перепохованням Олександра Олеся, знову порушила питання створення українського пантеону у столиці України.
Нагадаємо, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, були примусово ексгумовані.