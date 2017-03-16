В.Гройсман: Правительство рассматривает поддержку МВФ как временную меру

"Я хочу подчеркнуть, что получение поддержки МВФ мы рассматриваем как временную меру. Нам надо возрождать национальную экономику, экономика должна работать должным образом, чтобы мы могли наконец рассчитываться с долгами, которые Украина накопила", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что Украина будет продолжать взаимодействие с МВФ и бороться за то, чтобы проводить необходимые для Украины реформы.

Напомним, Кабинет министров Украины создаст различные программы, которые будут стимулировать рост промышленного производства.

Как сообщал УНН, Президент не исключил, что Украина получит транш МВФ в марте.