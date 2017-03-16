В.Гройсман: Уряд розглядає підтримку МВФ як тимчасовий захід
Київ • УНН
КИЇВ 16 березня. УНН. Отримання підтримки від Міжнародного валютного фонду Уряд розглядає як тимчасовий захід. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної інвестиційної конференції, передає кореспондент УНН.
"Я хочу підкреслити, що отримання підтримки МВФ ми розглядаємо як тимчасовий захід. Нам треба відроджувати національну економіку, економіка має працювати належним чином, щоб ми могли врешті решт розраховуватись з боргами, які Україна накопичила", - сказав В.Гройсман.
Він зауважив, що Україна буде продовжувати взаємодію з МВФ та боротись за те, щоб проводити необхідні для України реформи.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України створить різноманітні програми, які стимулюватимуть зростання промислового виробництва.
Як повідомляв УНН, Президент не виключив, що Україна отримає транш МВФ у березні.