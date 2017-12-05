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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10507 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24008 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100786 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110380 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130922 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106614 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108212 просмотра

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В. Гройсман: 2018 будет более стабильным для каждой украинской семьи

В. Гройсман: 2018 будет более стабильным для каждой украинской семьи

Киев  •  УНН

 • 17155 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" заявил, что 2018 будет более стабильным для каждой украинской семьи, сообщает УНН.

"Больше будет рабочих мест, больше будут бюджеты, больше будут зарплаты. То есть фактически мы начинаем возвращаться к нормальной стабилизации ситуации в стране и кто бы как бы нас не пугал, а мы четко можем сказать, что 2018 будет более успешным экономически, более стабильным для каждой украинской семьи. в конце концов это мы и работаем сегодня ", - сказал он.

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Также Глава Правительства добавил: "Я что, не понимаю, о чем люди сегодня думают? Думают о безопасности, думают о нормальной работе, о заработной плате, как ребенка отдать в нормальный детский сад и так далее. Все эти проблемы мы можем решать самостоятельно. Никто не приедет из-за границы и не будет нам создавать нормальные условия, но через четкие, правильные действия, мы можем добиваться успеха. Я в это искренне верю, я в этом глубоко убежден и более того, я понимаю как идти по этому пути, чтобы получить желанную стабильность в нашей стране. Не лозунгами, ни от кризиса до кризиса, а абсолютно нормально, системно идти и двигаться в перед. Это не просто слова. Я всегда ответственно отношусь к своим словам и я говорю о тех вещах, в которые абсолютно верю ".

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в госбюджете на 2018 сферы образования и медицины будут финансироваться в полном объеме .

Как сообщал ранее УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%. О том, Премьер отметил, что еще несколько лет Украина вынуждена будет заимствовать , но это должно быть временно.

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