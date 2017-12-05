В. Гройсман: 2018 будет более стабильным для каждой украинской семьи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы "Свобода слова" заявил, что 2018 будет более стабильным для каждой украинской семьи, сообщает УНН.
"Больше будет рабочих мест, больше будут бюджеты, больше будут зарплаты. То есть фактически мы начинаем возвращаться к нормальной стабилизации ситуации в стране и кто бы как бы нас не пугал, а мы четко можем сказать, что 2018 будет более успешным экономически, более стабильным для каждой украинской семьи. в конце концов это мы и работаем сегодня ", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Гройсман: Наша задача - достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн
Также Глава Правительства добавил: "Я что, не понимаю, о чем люди сегодня думают? Думают о безопасности, думают о нормальной работе, о заработной плате, как ребенка отдать в нормальный детский сад и так далее. Все эти проблемы мы можем решать самостоятельно. Никто не приедет из-за границы и не будет нам создавать нормальные условия, но через четкие, правильные действия, мы можем добиваться успеха. Я в это искренне верю, я в этом глубоко убежден и более того, я понимаю как идти по этому пути, чтобы получить желанную стабильность в нашей стране. Не лозунгами, ни от кризиса до кризиса, а абсолютно нормально, системно идти и двигаться в перед. Это не просто слова. Я всегда ответственно отношусь к своим словам и я говорю о тех вещах, в которые абсолютно верю ".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман рассказал, сколько выделят из госбюджета-2018 на ОТГ
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в госбюджете на 2018 сферы образования и медицины будут финансироваться в полном объеме .
Как сообщал ранее УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%. О том, Премьер отметил, что еще несколько лет Украина вынуждена будет заимствовать , но это должно быть временно.