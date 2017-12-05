В. Гройсман: 2018 будет более стабильным для каждой украинской семьи

"Больше будет рабочих мест, больше будут бюджеты, больше будут зарплаты. То есть фактически мы начинаем возвращаться к нормальной стабилизации ситуации в стране и кто бы как бы нас не пугал, а мы четко можем сказать, что 2018 будет более успешным экономически, более стабильным для каждой украинской семьи. в конце концов это мы и работаем сегодня ", - сказал он.

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Также Глава Правительства добавил: "Я что, не понимаю, о чем люди сегодня думают? Думают о безопасности, думают о нормальной работе, о заработной плате, как ребенка отдать в нормальный детский сад и так далее. Все эти проблемы мы можем решать самостоятельно. Никто не приедет из-за границы и не будет нам создавать нормальные условия, но через четкие, правильные действия, мы можем добиваться успеха. Я в это искренне верю, я в этом глубоко убежден и более того, я понимаю как идти по этому пути, чтобы получить желанную стабильность в нашей стране. Не лозунгами, ни от кризиса до кризиса, а абсолютно нормально, системно идти и двигаться в перед. Это не просто слова. Я всегда ответственно отношусь к своим словам и я говорю о тех вещах, в которые абсолютно верю ".

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в госбюджете на 2018 сферы образования и медицины будут финансироваться в полном объеме .

Как сообщал ранее УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%. О том, Премьер отметил, что еще несколько лет Украина вынуждена будет заимствовать , но это должно быть временно.