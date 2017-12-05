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В. Гройсман: 2018 рік буде більш стабільним для кожної української родини

В. Гройсман: 2018 рік буде більш стабільним для кожної української родини

Київ • УНН

 • 17166 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" заявив, що 2018 рік буде більш стабільним для кожної української родини, повідомляє УНН.

"Більше буде робочих місць, більші будуть бюджети, більші будуть зарплати. Тобто фактично, ми починаємо повертатись до нормальної стабілізації ситуації в країні і хто б як би нас не лякав, а ми чітко можемо сказати, що 2018 рік буде більш успішним економічно, більш стабільним для кожної української родини. Врешті-решт на це ми і працюємо сьогодні", - сказав він.

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Також Глава Уряду додав: "Я що, не розумію, про що люди сьогодні думають? Думають про безпеку, думають про нормальну роботу, про заробітну плату, як дитину віддати до нормального дитячого садочку і так далі. Всі ці проблеми ми можемо вирішувати самостійно. Ніхто не приїде із-за кордону і не буде нам створювати нормальних умов, але через чіткі, правильні дії, ми можемо досягати успіху. Я в це щиро вірю, я у цьому глибоко переконаний і більше того, я розумію як іти цим шляхом, щоб здобути омріяну стабільність в нашій країні. Не лозунгами, ні від кризи до кризи, а абсолютно нормально, системно йти і рухатись в перед. Це не просто слова. Я завжди відповідально ставлюсь до своїх слів і я говорю про ті речі, в які абсолютно вірю".

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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Держбюджеті на 2018 рік сфери освіти і медицини фінансуватимуться у повному обсязі.

Як повідомляв раніше УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і переконаний, що ця цифра може сягнути до 7%. Про те, Прем’єр зауважив, що ще декілька років Україна змушена буде робити запозичення, але це повинно бути тимчасово.

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