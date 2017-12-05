В. Гройсман: 2018 рік буде більш стабільним для кожної української родини

"Більше буде робочих місць, більші будуть бюджети, більші будуть зарплати. Тобто фактично, ми починаємо повертатись до нормальної стабілізації ситуації в країні і хто б як би нас не лякав, а ми чітко можемо сказати, що 2018 рік буде більш успішним економічно, більш стабільним для кожної української родини. Врешті-решт на це ми і працюємо сьогодні", - сказав він.

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Також Глава Уряду додав: "Я що, не розумію, про що люди сьогодні думають? Думають про безпеку, думають про нормальну роботу, про заробітну плату, як дитину віддати до нормального дитячого садочку і так далі. Всі ці проблеми ми можемо вирішувати самостійно. Ніхто не приїде із-за кордону і не буде нам створювати нормальних умов, але через чіткі, правильні дії, ми можемо досягати успіху. Я в це щиро вірю, я у цьому глибоко переконаний і більше того, я розумію як іти цим шляхом, щоб здобути омріяну стабільність в нашій країні. Не лозунгами, ні від кризи до кризи, а абсолютно нормально, системно йти і рухатись в перед. Це не просто слова. Я завжди відповідально ставлюсь до своїх слів і я говорю про ті речі, в які абсолютно вірю".

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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Держбюджеті на 2018 рік сфери освіти і медицини фінансуватимуться у повному обсязі.

Як повідомляв раніше УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і переконаний, що ця цифра може сягнути до 7%. Про те, Прем’єр зауважив, що ще декілька років Україна змушена буде робити запозичення, але це повинно бути тимчасово.