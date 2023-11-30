В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью

"Как пограничники ночью "шахеды" сбивали". Под таким названием пресс-служба ГПСУ опубликовала видео, как защитники границ минувшей ночью сбивали пущенные россиянами дроны, передает УНН.

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За прошедшие сутки российские войска запустили несколько беспилотных летательных аппаратов "Шахед" в направлении Одесской области.

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.

Внутри одного из сбитых беспилотников украинские военные обнаружили напечатанное на 3D-принтере устройство с SIM-картой "Киевстар". Это позволяет предположить, что захватчики могли обновлять координаты или задачи Миссии с помощью мобильной сети.