В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью
Киев • УНН
Пограничная служба Украины опубликовала видео, где показано, как их силы ночью сбивают запущенные Россией беспилотники "Шахед". Отмечается, что 14 из 20 беспилотников пущенные россиянами были уничтожены над Украиной 30 ноября.
"Как пограничники ночью "шахеды" сбивали". Под таким названием пресс-служба ГПСУ опубликовала видео, как защитники границ минувшей ночью сбивали пущенные россиянами дроны, передает УНН.
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За прошедшие сутки российские войска запустили несколько беспилотных летательных аппаратов "Шахед" в направлении Одесской области.
Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.
Внутри одного из сбитых беспилотников украинские военные обнаружили напечатанное на 3D-принтере устройство с SIM-картой "Киевстар". Это позволяет предположить, что захватчики могли обновлять координаты или задачи Миссии с помощью мобильной сети.
В Госпогранслужбе показали, как работают украинские ловцы "шахедов" ночью
Пограничная служба Украины опубликовала видео, где показано, как их силы ночью сбивают запущенные Россией беспилотники "Шахед". Отмечается, что 14 из 20 беспилотников пущенные россиянами были уничтожены над Украиной 30 ноября.
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