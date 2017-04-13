В.Гонтарева рассказала, когда опубликуют отчет постаудита ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. До конца апреля будет опубликован отчет постаудита ПриватБанка. Об этом на брифинге заявила Председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Постаудит уже закончился и, насколько я помню, его должны опубликовать до конца этого месяца", - сказала В.Гонтарева.
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Она также отметила, что по результатам постаудита ПриватБанка необходимо будет дополнительная докапитализация.
Напомним, наблюдательный совет ПриватБанка имеет к середине мая 2017 года утвердить стратегию реструктуризации кредитов финансового учреждения и до конца июня этого года взыскать долги с лиц, связанных с его прежним владельцем. Об этом говорится в Меморандуме МВФ, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.