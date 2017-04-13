В.Гонтарева розповіла, коли опублікують звіт постаудиту ПриватБанку

"Постаудит уже закінчився і, наскільки я пам'ятаю, його мають опублікувати до кінця цього місяця", - сказала В.Гонтарева.

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Вона також зазначила, що за результатами постаудиту ПриватБанку необхідна буде додаткова докапіталізація.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку має до середини травня 2017 року затвердити стратегію реструктуризації кредитів фінансової установи і до кінця червня цього року стягнути борги з осіб, пов’язаних з його колишнім власником. Про це йдеться у Меморандумі МВФ, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.