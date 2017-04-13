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В.Гонтарева розповіла, коли опублікують звіт постаудиту ПриватБанку

Київ • УНН

 • 12691 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. До кінця квітня буде опублікований звіт постаудиту ПриватБанку. Про це на брифінгу заявила Голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

"Постаудит уже закінчився і, наскільки я пам'ятаю, його мають опублікувати до кінця цього місяця", - сказала В.Гонтарева.

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Вона також зазначила, що за результатами постаудиту ПриватБанку необхідна буде додаткова докапіталізація.

Нагадаємо, наглядова рада ПриватБанку має до середини травня 2017 року затвердити стратегію реструктуризації кредитів фінансової установи і до кінця червня цього року стягнути борги з осіб, пов’язаних з його колишнім власником. Про це йдеться у Меморандумі МВФ, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

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