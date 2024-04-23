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В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче
Полиция Германии расследует 212 случаев нарушения общественного порядка, нанесения телесных повреждений и нападения на сотрудников правоохранительных органов, связанных с масштабными футбольными беспорядками с участием 69 неизвестных посетителей матча Бундеслиги между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" из Франкфурта.
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб
Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO
Украина может получить до 5 миллиардов долларов от конфискованных российских активов, если Конгресс США одобрит законопроект о REPO, который позволит президенту арестовывать российские суверенные активы, которые сейчас находятся под юрисдикцией США.
СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание
Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине
Министерство цифровой трансформации встретилось с конгрессменами США и USAID, чтобы обсудить цифровые антикоррупционные реформы, включая диджитализацию строительства, услуги для моряков, мониторинг целевого использования средств, а также запуск таких проектов, как растаможка автомобилей в системе "Дія", eAcquis для оборота алкоголя и табака, электронный нотариат и электронный суд для повышения прозрачности и эффективности.
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пик, а промышленность - максимизировать импорт и использовать альтернативные источники из-за дефицита электроэнергии в системе.
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали
В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters
Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, включая транспортные средства, боеприпасы, зенитные и противотанковые боеприпасы и другое оружие для немедленного использования на поле боя.
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко
Кабинет министров Украины уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны и Татьяну Лактионову с должности заместителя председателя Национальной социальной службы.
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины
Украина привлечет 115 миллионов евро от европейских институтов на восстановление системы здравоохранения и поддержку малого и среднего бизнеса.