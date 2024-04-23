В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных футбольных беспорядков. Местная полиция расследует сразу 212 дел о нарушениях общественного порядка, причинения тяжких телесных повреждений, а также о нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет BILD, передаёт УНН.

Всего возбуждено 212 дел по фактам серьезного нарушения общественного порядка, причинения тяжких телесных повреждений, физического нападения на сотрудников правоохранительных органов и оскорблений. — говорит представитель местной полиции Томас Новачик.

Детали

По данным СМИ криминальная полиция Гельзенкирхена разыскивает сразу 69 подозреваемых после серьёзных беспорядков в прошлом году на арене футбольного клуба "Шальке". Отмечается, что это самая большая полицейская операция, связанная с матчем Бундеслиги, за всю историю Германии.

Изначально уголовное дело было возбуждено против ультрас "Айнтрахта", Однако теперь полицейские рассматриваю версию и об участие в беспорядках фанатов "Шальке". По меньшей мере 143 подозреваемых уже установлены, ещё 69 человек предстоит идентифицировать по камерам наблюдения.

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Контекст

20 мая 2023 года сразу после финального свистка в матче между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" начались жесткие столкновения. В заворушках были травмированы волонтёры Красного Креста и несколько сотрудников полиции. Кроме того, пострадали минимум 18 случайных гостей стадиона, двое из которых были госпитализированы и прооперированы.

По данным полиции, беспорядки начались из-за того, что болельщики из Франкфурта перелезли через барьеры гостевого блока и напали на фанатов "Шальке".