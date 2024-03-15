В Германии полиция нашла живой маленькую дочь убитой украинки

Новорожденного ребенка 27-летней украинки которую при до конца не выясненных обстоятельствах убили в немецком городе Хоккенхайме (земля Баден-Вюртемберг) нашли живым и невредимым. Полиция задержала предполагаемых убийц женщины. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе прокуратуры и главного управления полиции Мангейма, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вечером 13 марта в районе Рейн-Неккар задержали двух человек в возрасте 43 и 44 лет. Полиция подозревает, что именно они могли убить 27-летнюю украинку. 14 марта обоих доставили в СИЗО.

Во время задержания была обнаружена пятинедельная девочка невредимой, ее доставили в больницу. После сравнения ДНК стало понятно, что это дочь убитой. Сейчас ею занимается управление по делам молодежи, - говорится в сообщении.

Однако неизвестным остается местонахождение 51-летней матери погибшей. Специальная комиссия интенсивно продолжает поиски и просит возможных свидетелей выйти на связь.

Напомним

7 марта в немецком Хоккенхайме на рампе НАТО (пункт пропуска для военных на реках) было найдено тело молодой беженки из Украины, которая ранее считалась пропавшей.

Полиция объявила, что 27-летняя женщина умерла в результате внешнего насилия, поэтому начала расследование по факту убийства.

Позже стало известно, что пропали без вести 51-летняя мать и 5-недельная дочь погибшей.