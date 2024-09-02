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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 19:02  •  1308 просмотра

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В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Главкома Сырского. Обсуждались изменения в обстановке, комплектование войск, подготовка бригад, обеспечение ВВТ и внедрение боевого опыта.

В Генеральном штабе заявили, что на днях состоялось закрытое совещание с участием Главкома Александра Сырского, где были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Украины за август, передает УНН.

«На днях состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за август этого года с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, основное внимание в ходе мероприятия уделили:

- изменениям в оперативной обстановке;

- комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;

- комплексной подготовке вновь созданных бригад и восстановлении действующих;

- бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;

- оперативному внедрению опыта боевых действий в систему подготовки войск;

- определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.

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Отдельно Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сформированных воинских частей и усилении эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач, добавили в Генштабе.

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