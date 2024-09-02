В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Сырского: стали известны детали
Киев • УНН
В Генштабе состоялось закрытое совещание с участием Главкома Сырского. Обсуждались изменения в обстановке, комплектование войск, подготовка бригад, обеспечение ВВТ и внедрение боевого опыта.
В Генеральном штабе заявили, что на днях состоялось закрытое совещание с участием Главкома Александра Сырского, где были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Украины за август, передает УНН.
«На днях состоялось подведение итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за август этого года с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи», - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, основное внимание в ходе мероприятия уделили:
- изменениям в оперативной обстановке;
- комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;
- комплексной подготовке вновь созданных бригад и восстановлении действующих;
- бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой ВВТ и боеприпасами;
- оперативному внедрению опыта боевых действий в систему подготовки войск;
- определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.
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