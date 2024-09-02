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У Генштабі відбулась закрита нарада за участі Сирського: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 100439 перегляди

У Генштабі відбулась закрита нарада за участі Головкома Сирського. Обговорювались зміни в обстановці, комплектування військ, підготовка бригад, забезпечення ОВТ та впровадження бойового досвіду.

У Генеральному штабі заявили, що днями відбулась закрита нарада за участі Головкома Олександра Сирського, де були підведені підсумки діяльності Збройних Сил України за серпень, передає УНН.

"Днями відбулося підведення підсумків діяльності Збройних Сил України за серпень цього року із використанням закритої мережі відеоконференцзв'язку", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, основну увагу в ході заходу приділили:

- змінам в оперативній обстановці;

- комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;

- комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;

- безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;

- оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;

- визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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