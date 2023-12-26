В Газе по меньшей мере 68 погибших из-за израильского авиаудара

По меньшей мере 68 человек погибли в результате израильского удара в центре Газы. Об этом сообщает Associated Pres со ссылкой на местных представителей здравоохранения. В то же время до 17 возросло количество погибших израильских солдат, передает УНН.

Детали

По данным журналисты Associated Press в одной из больниц Газы, где был расположен центр беженцев уже есть 68 погибших. В частности, 12 - это женщины и семеро детей.

В целом из-за боевых действий сейчас в Газе работает только 9 из 36 больниц. Они очень переполнены, предлагают ограниченное лечение и часто не имеют базового оборудования для проведения операций. Многие раненые не могут добраться до остальные госпитали, зажатые израильскими бомбардировками и наземными боями.

Тамошние представители Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Газы, управляемой ХАМАСом, говорят, что ампутации конечностей стали обычным явлением во время войны.

Медики считают, что в некоторых случаях конечности можно было спасти при надлежащем лечении надлежащего лечения. Однако, больницам не хватает ресурсов на проведение лечения, и поэтому они удаляют их, чтобы избежать инфекций.

"Люди могут умереть от инфекций, которые они имеют, потому что их конечности ... Мы видели пациентов с сепсисом",- сказал Шон Кейси, официальный представитель ВОЗ, на пресс-конференции на прошлой неделе.

Медицина в Газе

Перед войной система здравоохранения Газы была перегружена после многих лет конфликта и блокады границы, осуществленной многих лет конфликта и блокады границы, осуществленной Израилем и Египтом в ответ на захват территории ХАМАС в 2007 году. В 2018 и 2019 годах тысячи раненых в результате обстрелов израильской армии во время еженедельных протестов против блокады под руководством ХАМАС, а более 120 раненым ампутировали конечности.

Уже тогда людям из Газы было трудно получить протезы, которые бы помогли вернуться к активной жизни.

Дополнительно

Израильские войска во вторник расширили свое наземное наступление на городские лагеря беженцев в центральной Газе после бомбардировки многолюдных палестинских общин и приказа жителям эвакуироваться. Главный телекоммуникационный провайдер Газы объявил об очередном "полном прекращении" услуг на осажденной территории.

Объявление военных о новой зоне боевых действий грозит дальнейшим разрушениям в войне, которая, по словам Израиля, продлится "много месяцев", поскольку он обещает разгромить правящую воинственную группу ХАМАС после нападения 7 октября.

Сейчас израильские силы ведут тяжелые городские бои на севере Газы и южном городе Хан-Юнис, вытесняя палестинцев во все меньшие районы в поисках убежища.

Журналисты Associated Press утверждают, что наступление Израиля является одной из самых разрушительных военных кампаний в новейшей истории.

Со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы, они сообщили об убитых более 20 900 палестинцев, две трети из которых это были женщины и дети. По данным агентства, только за последние сутки погибли 240 человек в Газе.