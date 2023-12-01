В Финляндии открыли курсы по применению санкций против рф
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курс для обучения применению международных санкций, в частности, против россии, с возможностью получения сертификата после завершения.
МИД Финляндии запустило открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против россии, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте. Об этом сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Финляндии, пишет УНН.
Эффективное применение санкций требует понимания санкций и их применения. Чтобы расширить знания финнов о санкциях, Министерство иностранных дел опубликовало онлайн-курс, для всех. Курс охватывает основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, а также особенности санкций против россии,
Детали
Курс охватывает основы санкций и способы их соблюдения. Многие фундаментальные вопросы, такие как понятие средств и экономических ресурсов, замораживание средств, принципы запрета экспорта и импорта, повторяются в различных санкционных режимах.
Санкции ЕС против россии являются беспрецедентно широкими, что создает вызовы для многих операторов в практическом применении санкций. С точки зрения эффективности санкций, чрезвычайно важно, чтобы и компании, и органы власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс о санкциях поможет операторам правильно применять санкции,
Курс длится несколько часов и есть возможность получить сертификат о его прохождении. Проект "Pakotteiden peruskurssi" ("Введение в санкции") проводит Финский институт государственного управления HAUS по заказу Министерства иностранных дел. Содержание курса разработано при участии специалистов по вопросам санкций из Министерства иностранных дел и других органов власти, а также представителей торговли, промышленности и бизнеса.
Насколько известно, этот курс является первым публичным онлайн-тренингом по вопросам санкций, предложенным в государстве-члене ЕС.
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В Финляндии открыли курсы по применению санкций против рф
Министерство иностранных дел Финляндии запустило онлайн-курс для обучения применению международных санкций, в частности, против россии, с возможностью получения сертификата после завершения.
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