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В Феодосии горит большая электроподстанция, часть города осталась без света - мониторы

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Во временно оккупированной Феодосии после ночных взрывов вспыхнула большая электроподстанция на Керченском шоссе. Из-за повреждений значительная часть города осталась без электроснабжения.

В Феодосии горит большая электроподстанция, часть города осталась без света - мониторы

Во временно оккупированной Феодосии после ночных взрывов загорелась крупная электроподстанция. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Подробности

По информации канала, горит подстанция на Керченском шоссе — Феодосийские высоковольтные магистральные электросети, которые являются одним из ключевых энергообъектов города.

Отмечается, что из-за повреждений без электроснабжения осталась значительная часть Феодосии.

Ночью местные жители сообщали о стрельбе и взрывах в городе. Официальной информации о причинах пожара или возможных последствиях на данный момент нет.

В Крыму после ночных взрывов могла быть поражена ключевая электроподстанция01.07.26, 07:17 • 3962 просмотра

Степан Гафтко

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