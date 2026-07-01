В Феодосии горит большая электроподстанция, часть города осталась без света - мониторы

Во временно оккупированной Феодосии после ночных взрывов загорелась крупная электроподстанция. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

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По информации канала, горит подстанция на Керченском шоссе — Феодосийские высоковольтные магистральные электросети, которые являются одним из ключевых энергообъектов города.

Отмечается, что из-за повреждений без электроснабжения осталась значительная часть Феодосии.

Ночью местные жители сообщали о стрельбе и взрывах в городе. Официальной информации о причинах пожара или возможных последствиях на данный момент нет.

В Крыму после ночных взрывов могла быть поражена ключевая электроподстанция