В Крыму после ночных взрывов могла быть поражена ключевая электроподстанция

Во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов, вероятно, снова была поражена электроподстанция 330/110 кВ «Западно-Крымская» в Сакском районе. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По информации канала, основной очаг возгорания зафиксирован на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Подстанция расположена недалеко от села Карьерное Сакского района.

Ранее подписчики «Крымского ветра» сообщали о взрывах в Сакском районе, которые прогремели около часа ночи.

По данным мониторинговой группы, подстанция «Западно-Крымская» является одним из ключевых узлов системы передачи и распределения электроэнергии на оккупированном полуострове. Она обеспечивает электроснабжение центральной и западной частей Крыма, где расположено значительное количество российских военных объектов.

В «Крымском ветре» также отметили, что это уже не первый удар по этому энергообъекту — в последний раз о его поражении сообщалось 22 июня.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

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