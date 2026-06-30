В сети показали удары Flamingo по заводу в российском Волгограде

В сети показали два подряд удара ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point по заводу "Титан-Барикады" в Волгограде, пишет УНН.

Ранее Зеленский сообщил, что ракеты FP-5 "Фламинго" в ночь на 27 июня успешно поразили завод "Титан-Барикады" в Волгограде, где производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов.

"Прямая панорама на два попадания ракет FP-5 Фламинго по заводу ВПК рф "Титан-Баррикады" в Волгограде", - говорится в подписи к видео, которое обнародовали OSINT-аналитики в Telegram-канале Еxilenova+.

Напомним

За последние две недели Силы обороны Украины нанесли 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами было поражено два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется" детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в московской области и краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки остановка НПЗ NORSI.

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах топливный кризис в рф.