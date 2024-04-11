В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  110614 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  144301 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137649 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133279 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117132 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  99636 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115910 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115621 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  203858 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  421604 просмотра

В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

Meta улучшает возможности обмена фотографиями и видео в Facebook Messenger, позволяя пользователям делиться фотографиями в формате HD, большими файлами до 100 МБ и создавать совместные альбомы для групповых чатов.

Технологии •   •  2045 просмотра
В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц, в частности лицам с инвалидностью, многодетным родителям, опекунам, государственным служащим, студентам и другим.

Война •   •  3006 просмотра
Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Словакия предоставила Украине две механизированные машины для разминирования и другое инженерное оборудование для помощи в гуманитарном разминировании, в частности в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Война •   •  3450 просмотра
Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС, направленную на уменьшение зависимости стоимости электроэнергии от цен на ископаемое топливо, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и защиту потребителей от скачков цен.

Новости Мира •   •  4065 просмотра
Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Только за неделю россияне уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении из-за постоянных обстрелов и минирования, превратив украинские леса в горящие поля.

Война •   •  5102 просмотра
россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Пожар на Трипольской ТЭС, вызванный российским ракетным ударом, локализован: спасатели тушат пламя на отдельных участках и разбирают разрушенное здание машинного зала.

Война •   •  5392 просмотра
Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за два года широкомасштабной войны - НАПК

Петр Порошенко, глава парламентской фракции ЕС, задекларировал доход в размере 1,44 млрд грн в 2023 году, что почти в 20 раз превышает его довоенный доход в 2021 году, и вывел из Украины более 18 млн долл. через покупку иностранных ценных бумаг.

Экономика •   •  8302 просмотра
Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за два года широкомасштабной войны - НАПК

Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ

Турция подготовила проект мирного договора, который предлагает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус для Украины с целью урегулирования украинско-российской войны.

Война •   •  8878 просмотра
Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ

В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми, Харькова не касается - ОВА

Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы, что коснется 182 детей, маршруты эвакуации и временное размещение которых уже определены.

Общество •   •  8830 просмотра
В Харьковской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми, Харькова не касается - ОВА

Враг ударил КАБами по ТЭЦ в Сумах и обстрелял Эсманскую громаду, есть пострадавшие

Российские войска нанесли удар по тепловой электростанции в Сумах и обстреляли Эсманскую общину в Сумской области, ранив двух человек.

Война •   •  9136 просмотра
Враг ударил КАБами по ТЭЦ в Сумах и обстрелял Эсманскую громаду, есть пострадавшие