В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

В компании Meta сообщили, что упорядочивают возможность обмена фотографиями в формате HD в Facebook Messenger, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Издание указывает, что Facebook предоставил пользователям Messenger возможность делиться фотографиями в разрешении 4K еще в 2017 году. Но теперь Meta объявила, что пользователи могут в приложении делиться фотографиями в формате HD. Как указано, краткое объяснение в том, что в этом случае HD означает 4K.

Представитель группы по связям с общественностью Facebook Messenger Лиз Суини объяснила в электронном письме, что фотографии в 4K (в частности, 4096 x 4096 пикселей на дюйм) ранее были более сжатыми, и то, как они выглядели, "зависело от условий сети как отправителя, так и получателя". Теперь, по словам Суини, они не будут так сильно сжиматься, и у пользователей появится новая кнопка HD, позволяющая делиться файлами в 4K. А если не нажать кнопку, взамен фотографии будут опубликованы в формате 2K.

Messenger также позволит пользователям обмениваться файлами размером до 100 МБ. Это больше, чем ограничение в 25 МБ, установленное ранее, что облегчит обмен видео, поскольку их не нужно будет разбивать на более мелкие фрагменты перед отправкой. Издание приводит пример для контекста: минута видео на iPhone с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду в формате SDR, занимает около 170 МБ.

Компания сообщает, что также добавляет новую функцию совместного использования альбомов, которая позволяет пользователям создавать совместные альбомы с фотографиями и видео для групповых чатов, чтобы люди могли собирать изображения, например, из групповых путешествий.

Мета пишет, что редактировать альбом может любой участник группы, в частности, добавляя или удаляя изображения. Участники группы могут также загружать элементы из альбома. Компания заявляет, что эта функция будет реализована в ближайшие недели, поэтому, если у нее еще нет, вы можете быть дальше в очереди, отмечает издание.

Наконец, как сообщается, компания представила QR-коды и ссылки для связи с людьми. Это, как указано, может пригодиться, если вы в дороге и не хотите добавлять чей-то номер телефона в свой список контактов.

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