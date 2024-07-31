Чистый убыток главной компании РФ ПАО «Газпром» в первом полугодии 2024 года составил 480,64 миллиарда рублей, после 255 миллиардов рублей убытков за январь-июнь 2023 года. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на отчетность компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что валовая прибыль снизилась 18% и составила 571,8 млрд рублей. Убыток до уплаты налогов составил 685,17 млрд рублей против 326,2 млрд рублей годом ранее

В то же время отчеты компании свидетельствуют, что выручка ПАО «Газпром» за отчетный период выросла на 7% - до 2,9 трлн рублей.

Российские СМИ добавляют, что дебиторская задолженность на конец І полугодия 2024 года составляла 2,5 трлн рублей против 2,595 трлн рублей на конец 2023 года. Кредиторская задолженность снизилась до 1,14 трлн. рублей с 1,324 трлн. рублей на конец 2023 года.

Напомним,

Руководители Минфина восьми стран ЕС уверены, что рф врет о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине. Они призывают усилить давление на режим Путина и поддержку Украины.

ЄС продовжив економічні санкції проти рф