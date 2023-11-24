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В этом году почти 130 тысяч украинцев получили паллиативную помощь в этом году

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 12:59  •  7953 просмотра

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В 2023 году почти 130 000 украинцев получили паллиативную помощь, причем количество взрослых пациентов возросло из-за войны. Детская паллиативная помощь уменьшилась, поскольку многие дети искали лечение за рубежом.

С начала войны в Украине растет количество взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. В этом году почти 130 тысяч украинцев получили паллиативную помощь. Об этом во время Национального конгресса по паллиативной и госпитальной помощи заявил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров, передает УНН.

Детали 

По его словам, количество пациентов, которым были предоставлены паллиативные услуги в течение 2022-2023 годов по двум пакетам, увеличивалось ежегодно. В частности, около 4-6% пациентов составляют дети, но в 2022 году доля детей уменьшилась и продолжает снижение и в 2023 году.

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Цитата

Это обусловлено тем, что большое количество детей, которые нуждались в лечении, выехали за границу. Зато на фоне войны наблюдается увеличение количества взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. В 2023 году стационарную паллиативную помощь получили 70 328 пациентов, а мобильную паллиативную - 59 151 пациент

 - резюмировал Дубров.

Отмечается, что сумма средств, которую НСЗУ возмещает медучреждениям за одного пациента, ежегодно растет и в 2023 году составляет почти 19 тысяч гривен.

Дополнение 

Заместитель министра здравоохранения рассказал, что сегодня 1 447 медицинских учреждений законтрактованы НСЗУ на оказание паллиативной помощи. В частности, 676 медучреждений законтрактованы на паллиативную помощь в стационаре, 771 медучреждение получает возмещение за услуги мобильной паллиативной помощи.

Дубров подчеркнул, что до того, как паллиативную помощь выделили в отдельный пакет в Программе медицинских гарантий, ее предоставляли лишь несколько десятков учреждений на всю страну.

Справочно

Паллиативная помощь - медицинская помощь, оказываемая тяжелобольным пациентам. Важно понимать, что оказание такой помощи не приводит к выздоровлению пациента. Цель паллиатива - сохранение достоинства пациента и улучшение качества его жизни. Задача врача паллиативной помощи - обезболить, откорректировать симптомы, и помочь пациенту улучшить качество его жизни.

Напомним

Министерство здравоохранения унифицировало медицинские осмотры для поступления в школу и оздоровительные учреждения. Все базовые обследования ребенок может пройти у семейного врача.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Цьогоріч майже 130 тисяч українців отримали паліативну допомогу
This year, almost 130 thousand Ukrainians have received palliative care
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