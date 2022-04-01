В Эстонии запретят Яндекс.Такси
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство Эстонии приняло решение запретить деятельность Яндекс.Такси на территории страны с 11 апреля. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR, передает УНН.
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"Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, не место в Эстонии", - сказала Каллас.
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Также она подчеркнула, что Эстония выступила с предложением о введении санкций против компании на территории ЕС.
Как отмечается, эстонские интернет-провайдеры должны ограничить доступ к веб-сайтам и программам Yandex NV, связанным с такси ( Yandex Go и Yandex Pro).
Магазины приложений ( Google Play, App Store и др.) должны ограничить загрузку программ Yandex со своего магазина и прекратить предлагать обновления программ.
Утвержденные 31 марта правительством санкции в отношении Yandex NV вступят в силу 11 апреля.
Напомним
В Эстонии будут наказывать за демонстрацию российских вражеских символов и за помощь рф в войне против Украины.