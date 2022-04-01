В Естонії заборонять Яндекс.Таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд Естонії прийняв рішення заборонити діяльність Яндекс.Таксі на території країни з 11 квітня. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR, передає УНН.
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"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють з російськими спецслужбами, не місце в Естонії", - сказала Каллас.
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Також вона наголосила, що Естонія виступила з пропозицією щодо запровадження санкцій проти компанії на території ЄС.
Як зазначається, естонські інтернет-провайдери повинні обмежити доступ до веб-сайтів та програм Yandex NV, пов'язаних з таксі ( Yandex Go та Yandex Pro).
Магазини додатків ( Google Play, App Store та ін.) повинні обмежити завантаження програм Yandex зі свого магазину та припинити пропонувати оновлення програм.
Затверджені 31 березня урядом санкції щодо Yandex NV набудуть чинності 11 квітня.
Нагадаємо
В Естонії каратимуть за демонстрацію російських ворожих символів та за допомогу рф у війні проти України.