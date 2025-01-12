В Энгельсе пятый день горит нефтебаза после атаки дронов
Киев • УНН
На нефтебазе комбината "Кристалл" росрезерва в энгельсе продолжается контролируемое выгорание топлива после атаки украинских дронов. Объект обеспечивал топливом авиабазу "энгельс-2".
В Энгельсе саратовской области рф продолжает гореть нефтебаза, атакованная украинскими беспилотниками. Пожар продолжается уже пятый день. Об этом пишет Astra, передает УНН.
Детали
Нефтебаза в энгельсе загорелась в ночь на 8 января после атаки украинских беспилотников.
По словам губернатора, на промышленном предприятии продолжается процесс контролируемого выгорания горючего. По его словам, площадь пожара и количество дыма уменьшаются. Несмотря на жалобы местных жителей на ухудшение качества воздуха, он добавил, что последние пробы не выявили превышения концентрации вредных веществ.
"Конечно, откуда может быть превышение концентрации вредных веществ после всего лишь четырех суток непрерывного выгорания керосина?" - написал один из комментаторов под его постом.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российской нефтебазы в энгельсе саратовской области рф.
Удар нанесли по нефтебазе комбината "Кристалл" росрезерва. Это федеральное казенное учреждение, на которое возложены обязанности по хранению топлива для авиабазы "энгельс-2".