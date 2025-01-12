В енгельсі п’ятий день горить нафтобаза після атаки дронів
Київ • УНН
На нафтобазі комбінату "Кристал" росрезерва в енгельсі триває контрольоване вигоряння палива після атаки українських дронів. Об'єкт забезпечував паливом авіабазу "Енгельс-2".
В енгельсі саратовської області рф продовжує горіти нафтобаза, атакована українськими безпілотниками. Пожежа триває вже п'ятий день. Про це пише Astra, передає УНН.
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Нафтобаза в енгельсі загорілася в ніч на 8 січня після атаки українських безпілотників.
За словами губернатор, на промисловому підприємстві триває процес контрольованого вигоряння пального. За його словами, площа пожежі та кількість диму зменшуються. Попри скарги місцевих жителів на погіршення якості повітря, він додав, що останні проби не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин.
"Звісно, звідки може бути перевищення концентрації шкідливих речовин після всього лише чотирьох діб безперервного вигоряння гасу?" - написав один з коментаторів під його постом.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази в енгельсі саратовської області рф.
Удар нанесли по нафтобазі комбінату "Кристал" Росрезерва. Це федеральна казенна установа, на яку покладено обов'язки щодо зберігання палива для авіабази "Енгельс-2".