В Энергосообществе выступили за газотранспортный филиал в "Укртрансгазе"

"В действующем "Укртрансгазе" можно организовать бизнес-подразделение и сосредоточить в нем функции оператора ГТС. Украина решила создать новое юридическое лицо для нового оператора ГТС, поскольку к ныне действующему "Укртрансгазу" есть претензии со стороны Фирташа, Коломойского и других и юридическое наследие "Укртрансгаза" очень сомнительно. Этим новым юридическим лицом должно быть МГУ, и ему должны передать всю деятельность оператора ГТС. Недавно "Нафтогаз" решил создать бизнес-подразделение с некоторыми функциями оператора ГТС, и, по-моему, это положительный шаг, потому что потом его можно будет легко передать МГУ", - сказал он.

Я.Копач также подчеркнул, что филиал "Укртрансгаза" ни в коем случае не является заменой нового оператора ГТС. "Не воспринимайте этот филиал как будущего оператора ГТС, его можно только передать в МГУ", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали вывод оператора ГТС из структуры "Нафтогаза"

Глава Секретариата Энергосообщества констатировал, что Украина успешно интегрировала Третий энергетический пакет в свое законодательство, но есть определенные трудности с выполнением. Еще одной проблемой, кроме анбандлинга, по мнению Я.Копача, является либерализация сегмента поставки газа населению.

"На оптовом рынке здесь почти идеальная конкуренция. В Украине работает более 20 трейдеров, включая "​​Нафтогаз". А вот на розничном рынке царит монополия. Эту монополию создало принятое правительством решение о так называемых специальных обязанностях. Это решение было необходимо, чтобы смягчить для населения шок от либерализации рынка. Но с другой стороны, оно привело к постоянному откладыванию либерализации розничного рынка газа", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин предусмотрел расходы на "Магистральные газопроводы" в сумме 20 млрд грн

Я.Копач также сообщил, что Секретариат Энергосообщества вместе со Всемирным банком недавно предложили украинской стороне свой вариант проекта положения о возложении специальных обязанностей, предусматривающий постепенный отказ от государственного регулирования. Согласно этому документу, на первом этапе как минимум треть газа ПАО "Укргаздобыча" будет продаваться на свободном рынке, а две трети в начале можно оставить в регулируемом сегменте, то есть населению и предприятиям ТКЭ. Далее "Укргаздобыча" постепенно будет увеличивать долю газа собственной добычи, свободно продаваться. Параллельно с этим необходимо обеспечить всем потенциальным участникам рынка свободный доступ к данным о потребителях, иначе никакой конкуренции не будет.

Напомним, итальянская и словацкая компании готовы взять в лизинг часть ГТС Украины.