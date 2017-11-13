В Энергосообществе выступили за газотранспортный филиал в "Укртрансгазе"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Выделение функции оператора ГТС в отдельное бизнес-подразделение ПАО "Укртрансгаз" с последующей его передачей ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) способствует отделению функций оператора ГТС по выбранной украинским правительством модели. Такое мнение высказал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
"В действующем "Укртрансгазе" можно организовать бизнес-подразделение и сосредоточить в нем функции оператора ГТС. Украина решила создать новое юридическое лицо для нового оператора ГТС, поскольку к ныне действующему "Укртрансгазу" есть претензии со стороны Фирташа, Коломойского и других и юридическое наследие "Укртрансгаза" очень сомнительно. Этим новым юридическим лицом должно быть МГУ, и ему должны передать всю деятельность оператора ГТС. Недавно "Нафтогаз" решил создать бизнес-подразделение с некоторыми функциями оператора ГТС, и, по-моему, это положительный шаг, потому что потом его можно будет легко передать МГУ", - сказал он.
Я.Копач также подчеркнул, что филиал "Укртрансгаза" ни в коем случае не является заменой нового оператора ГТС. "Не воспринимайте этот филиал как будущего оператора ГТС, его можно только передать в МГУ", - добавил он.
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Глава Секретариата Энергосообщества констатировал, что Украина успешно интегрировала Третий энергетический пакет в свое законодательство, но есть определенные трудности с выполнением. Еще одной проблемой, кроме анбандлинга, по мнению Я.Копача, является либерализация сегмента поставки газа населению.
"На оптовом рынке здесь почти идеальная конкуренция. В Украине работает более 20 трейдеров, включая "Нафтогаз". А вот на розничном рынке царит монополия. Эту монополию создало принятое правительством решение о так называемых специальных обязанностях. Это решение было необходимо, чтобы смягчить для населения шок от либерализации рынка. Но с другой стороны, оно привело к постоянному откладыванию либерализации розничного рынка газа", - отметил он.
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Я.Копач также сообщил, что Секретариат Энергосообщества вместе со Всемирным банком недавно предложили украинской стороне свой вариант проекта положения о возложении специальных обязанностей, предусматривающий постепенный отказ от государственного регулирования. Согласно этому документу, на первом этапе как минимум треть газа ПАО "Укргаздобыча" будет продаваться на свободном рынке, а две трети в начале можно оставить в регулируемом сегменте, то есть населению и предприятиям ТКЭ. Далее "Укргаздобыча" постепенно будет увеличивать долю газа собственной добычи, свободно продаваться. Параллельно с этим необходимо обеспечить всем потенциальным участникам рынка свободный доступ к данным о потребителях, иначе никакой конкуренции не будет.
Напомним, итальянская и словацкая компании готовы взять в лизинг часть ГТС Украины.