В Енергоспівтоваристві виступили за газотранспортну філію в "Укртрансгазі"

"У нині діючому "Укртрансгазі" можна організувати бізнес-підрозділ та зосередити в ньому функції оператора ГТС. Україна вирішила створити нову юридичну особу для нового оператора ГТС, оскільки до нині діючого "Укртрансгазу" є претензії з боку Фірташа, Коломойського та інших і юридична спадщина "Укртрансгазу" дуже сумнівна. Цією новою юридичною особою має бути МГУ, і їй повинні передати всю діяльність оператора ГТС. Нещодавно "Нафтогаз" вирішив створити бізнес-підрозділ з деякими функціями оператора ГТС, і, як на мене, це позитивний крок, бо потім її можна буде легко передати МГУ", - сказав він.

Я.Копач також підкреслив, що філія "Укртрансгазу" у жодному випадку не є підміною нового оператора ГТС. "Не сприймайте цю філію як майбутнього оператора ГТС, її можна лише передати до МГУ", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні почали виведення оператора ГТС зі структури "Нафтогазу"

Голова Секретаріату Енергоспівтовариства констатував, що Україна успішно інтегрувала Третій енергетичний пакет у своє законодавство, але є певні труднощі з імплементацією. Ще однією проблемою, крім анбандлінгу, на думку Я.Копача, є лібералізація сегменту постачання газу населенню.

"На оптовому ринку тут майже ідеальна конкуренція. В Україні працює понад 20 трейдерів, включно з "Нафтогазом". А от на роздрібному ринку панує монополія. Цю монополію створило ухвалене урядом рішення про так звані спеціальні обов’язки. Це рішення було потрібне, щоб пом’якшити для населення шок від лібералізації ринку. Та з іншого боку, воно призвело до постійного відкладання лібералізації роздрібного ринку газу", - вказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін передбачив видатки на "Магістральні газопроводи" у сумі 20 млрд грн

Я.Копач також повідомив, що Секретаріат Енергоспівтовариства разом зі Світовим банком нещодавно запропонували українській стороні свій варіант проекту положення про покладання спеціальних обов’язків, який передбачає поступову відмову від державного регулювання. Згідно з цим документом на першому етапі як мінімум третина газу ПАТ "Укргазвидобування" продаватиметься на вільному ринку, а дві третини на початку можна залишити в регульованому сегменті, тобто населенню та підприємствам ТКЕ. Далі "Укргазвидобування" має поступово збільшувати частку газу власного видобутку, що вільно продаватиметься. Паралельно з цим необхідно забезпечити усім потенційним учасникам ринку вільний доступ до даних про споживачів, інакше ніякої конкуренції не буде.

Нагадаємо, італійська і словацькі компанії готові взяти в лізинг частину ГТС України.