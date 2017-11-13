В Енергоспівтоваристві виступили за газотранспортну філію в "Укртрансгазі"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Виділення функції оператора ГТС в окремий бізнес-підрозділ ПАТ "Укртрансгаз" з подальшою його передачею ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) сприяє відокремленню функцій оператора ГТС за обраною українським урядом моделлю. Таку думку висловив голова Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, передає УНН з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"У нині діючому "Укртрансгазі" можна організувати бізнес-підрозділ та зосередити в ньому функції оператора ГТС. Україна вирішила створити нову юридичну особу для нового оператора ГТС, оскільки до нині діючого "Укртрансгазу" є претензії з боку Фірташа, Коломойського та інших і юридична спадщина "Укртрансгазу" дуже сумнівна. Цією новою юридичною особою має бути МГУ, і їй повинні передати всю діяльність оператора ГТС. Нещодавно "Нафтогаз" вирішив створити бізнес-підрозділ з деякими функціями оператора ГТС, і, як на мене, це позитивний крок, бо потім її можна буде легко передати МГУ", - сказав він.

Я.Копач також підкреслив, що філія "Укртрансгазу" у жодному випадку не є підміною нового оператора ГТС. "Не сприймайте цю філію як майбутнього оператора ГТС, її можна лише передати до МГУ", - додав він.

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Голова Секретаріату Енергоспівтовариства констатував, що Україна успішно інтегрувала Третій енергетичний пакет у своє законодавство, але є певні труднощі з імплементацією. Ще однією проблемою, крім анбандлінгу, на думку Я.Копача, є лібералізація сегменту постачання газу населенню.

"На оптовому ринку тут майже ідеальна конкуренція. В Україні працює понад 20 трейдерів, включно з "Нафтогазом". А от на роздрібному ринку панує монополія. Цю монополію створило ухвалене урядом рішення про так звані спеціальні обов’язки. Це рішення було потрібне, щоб пом’якшити для населення шок від лібералізації ринку. Та з іншого боку, воно призвело до постійного відкладання лібералізації роздрібного ринку газу", - вказав він.

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Я.Копач також повідомив, що Секретаріат Енергоспівтовариства разом зі Світовим банком нещодавно запропонували українській стороні свій варіант проекту положення про покладання спеціальних обов’язків, який передбачає поступову відмову від державного регулювання. Згідно з цим документом на першому етапі як мінімум третина газу ПАТ "Укргазвидобування" продаватиметься на вільному ринку, а дві третини на початку можна залишити в регульованому сегменті, тобто населенню та підприємствам ТКЕ. Далі "Укргазвидобування" має поступово збільшувати частку газу власного видобутку, що вільно продаватиметься. Паралельно з цим необхідно забезпечити усім потенційним учасникам ринку вільний доступ до даних про споживачів, інакше ніякої конкуренції не буде.

Нагадаємо, італійська і словацькі компанії готові взяти в лізинг частину ГТС України.

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