В энергосистему ввели еще один блок АЭС, но дефицит все еще значителен: где самая сложная ситуация
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. К сети подключен еще один из блоков АЭС, ведется набор мощности. Самая сложная ситуация с электроснабжением - в центральном регионе и городе Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"На утро 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками", - указали в компании.
"Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны", - добавили в Укрэнерго.
Детали
По данным Укрэнерго, до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.
Как указано, ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей "сложные и масштабные, их восстановление требует значительного времени".
Дополнение
16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему. 19 декабря была атака дронами на Киев, также был поврежден объект критической инфраструктуры.